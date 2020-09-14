Шеф военной разведки Британии заявил об опасности российской ракеты "Буревестник"
09:05 14.09.2020 Источник: РБК
Российская ракета «Буревестник» (Skyfall по классификации НАТО) представляет прямую угрозу для военной инфраструктуры Великобритании и ее союзников. Об этом заявил шеф военной разведки страны генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, передает The Telegraph.
«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
По его словам, ядерный двигатель «Буревестника» позволяет ей практически неограниченное время нести дежурство в атмосфере и нанести удар в любой момент. РБК
НОВОСТИ
- 10:20 14.09.2020
- У российских школьников на фоне дистанционного обучения отмечены депрессия и нарушения сна - Минздрав
- 10:05 14.09.2020
- Большинство российских учителей намерены работать на пенсии - опрос
- 10:00 14.09.2020
- Глава Минздрава связал рост заболеваемости COVID-19 с отпусками
- 09:32 14.09.2020
- В РФ предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет
- 09:20 14.09.2020
- Следственный изолятор на Окрестина в Минске заполнен почти на 100%
- 09:00 14.09.2020
- Два человека погибли при обрушении породы в шахте в Кемеровской области
- 08:20 14.09.2020
- Максимальный рост числа заразившихся коронавирусом в мире за сутки зафиксировала ВОЗ
- 08:10 14.09.2020
- Для ведения переговоров с РФ и КНР Байдену не хватит сообразительности - Трамп
- 08:05 14.09.2020
- Новый пакет мер экономической помощи в условиях пандемии готовят власти Гонконга
- 08:00 14.09.2020
- "Группа ГАЗ" начала продажи автомобилей "ГАЗель NEXT" во Вьетнаме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать