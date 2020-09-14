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Шеф военной разведки Британии заявил об опасности российской ракеты "Буревестник"

09:05 14.09.2020 Источник: РБК

Российская ракета «Буревестник» (Skyfall по классификации НАТО) представляет прямую угрозу для военной инфраструктуры Великобритании и ее союзников. Об этом заявил шеф военной разведки страны генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, передает The Telegraph.

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.

По его словам, ядерный двигатель «Буревестника» позволяет ей практически неограниченное время нести дежурство в атмосфере и нанести удар в любой момент.  РБК

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