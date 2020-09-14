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Следственный изолятор на Окрестина в Минске заполнен почти на 100%

09:20 14.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минский СИЗО на Окрестина заполнен на 90-100%. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил начальник пенитенциарного учреждения Евгений Шапетько.

Он уточнил, что 109 из 110 койко-мест в здании уже заняты.

В изоляторе находятся преимущественно задержанные на акциях протеста за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, добавил он.

Шапетько пояснил, что условия содержания в СИЗО соответствуют всем требованиям, предъявляемым законодательством.

«И кровати мы видим, и наличие обогревателей, которые в зимнее время суток работают. Мы видим наличие крана с горячей и холодной водой, санитарный узел — и нет необходимости куда-то выходить для своих надобностей естественных. Мы видим скамейки, тумбочки, где можно хранить свои личные вещи», - сказал он.

Шапетько заверил, что в камерах всегда присутствуют средства гигиены и постельное белье.  Говорит Москва

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