Следственный изолятор на Окрестина в Минске заполнен почти на 100%
09:20 14.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Минский СИЗО на Окрестина заполнен на 90-100%. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил начальник пенитенциарного учреждения Евгений Шапетько.
Он уточнил, что 109 из 110 койко-мест в здании уже заняты.
В изоляторе находятся преимущественно задержанные на акциях протеста за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, добавил он.
Шапетько пояснил, что условия содержания в СИЗО соответствуют всем требованиям, предъявляемым законодательством.
«И кровати мы видим, и наличие обогревателей, которые в зимнее время суток работают. Мы видим наличие крана с горячей и холодной водой, санитарный узел — и нет необходимости куда-то выходить для своих надобностей естественных. Мы видим скамейки, тумбочки, где можно хранить свои личные вещи», - сказал он.
Шапетько заверил, что в камерах всегда присутствуют средства гигиены и постельное белье. Говорит Москва
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