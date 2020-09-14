В РФ предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет
09:32 14.09.2020
Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Копия письма на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении RT.
В своём обращении законодатель отметил, что молодые люди в возрасте 16—17 лет уже могут быть официально трудоустроены, могут учиться в другом городе и жить отдельно от семьи.
«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — говорится в обращении.
НОВОСТИ
- 10:20 14.09.2020
- У российских школьников на фоне дистанционного обучения отмечены депрессия и нарушения сна - Минздрав
- 10:05 14.09.2020
- Большинство российских учителей намерены работать на пенсии - опрос
- 10:00 14.09.2020
- Глава Минздрава связал рост заболеваемости COVID-19 с отпусками
- 09:20 14.09.2020
- Следственный изолятор на Окрестина в Минске заполнен почти на 100%
- 09:05 14.09.2020
- Шеф военной разведки Британии заявил об опасности российской ракеты "Буревестник"
- 09:00 14.09.2020
- Два человека погибли при обрушении породы в шахте в Кемеровской области
- 08:20 14.09.2020
- Максимальный рост числа заразившихся коронавирусом в мире за сутки зафиксировала ВОЗ
- 08:10 14.09.2020
- Для ведения переговоров с РФ и КНР Байдену не хватит сообразительности - Трамп
- 08:05 14.09.2020
- Новый пакет мер экономической помощи в условиях пандемии готовят власти Гонконга
- 08:00 14.09.2020
- "Группа ГАЗ" начала продажи автомобилей "ГАЗель NEXT" во Вьетнаме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать