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Глава Минздрава связал рост заболеваемости COVID-19 с отпусками

10:00 14.09.2020 Источник: РБК

В ряде российских регионов наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом, который связан с возвращением людей из отпусков. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

В России с 4 сентября ежедневно выявляют более 5 тыс. заболевших.

«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — сказал министр (цитата по ТАСС).

По его словам, в российских больницах остаются чуть более 90 тыс. пациентов с коронавирусом. РБК

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