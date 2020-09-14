Глава Минздрава связал рост заболеваемости COVID-19 с отпусками
10:00 14.09.2020 Источник: РБК
В ряде российских регионов наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом, который связан с возвращением людей из отпусков. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
В России с 4 сентября ежедневно выявляют более 5 тыс. заболевших.
«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — сказал министр (цитата по ТАСС).
По его словам, в российских больницах остаются чуть более 90 тыс. пациентов с коронавирусом. РБК
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