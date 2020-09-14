Большинство российских учителей намерены работать на пенсии - опрос
10:05 14.09.2020 Источник: РБК
Подавляющее большинство российских педагогов (98%) считают, что размер страховой пенсии по старости, выплачиваемой государством после наступления пенсионного возраста, недостаточен для компенсации утраченного заработка и сохранения привычного уровня жизни, следует из результатов совместного исследования НПФ «Сафмар» и Общероссийского профсоюза образования (объединяет 4 млн педагогов, по собственным данным).
По итогам исследования 84% респондентов сообщили, что намерены продолжить работать после наступления пенсионного возраста, причем среди респондентов в возрасте старше 50 лет таких 92%. Основной причиной (ее назвали 89% участников опроса), чтобы не уходить с работы, является нехватка средств к существованию на пенсии, следует из результатов опроса.
Чем старше средний возраст респондентов, тем больше тех, кто считает, что на одну пенсию в старости не прожить: среди 20–30-летних так считают 94%, а после 50 лет — уже 99% учителей. РБК
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