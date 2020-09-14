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У российских школьников на фоне дистанционного обучения отмечены депрессия и нарушения сна - Минздрав

10:20 14.09.2020 Источник: Эхо Москвы

По данным Минздрава, у каждого второго школьника начались нарушение сна на фоне дистанционного обучения. Больше трети учеников пожаловались на депрессию, следует из опроса, который провел Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Подростки стали меньше гулять и больше выполнять домашних заданий. Полученные данные, пишут авторы, говорят о необходимости массовой психологической поддержки детей и подростков.  Эхо Москвы

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