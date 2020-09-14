Более 29 млн человек в мире заразились коронавирусом

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в понедельник 29 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Число инфицированных сейчас составляет 29 006 033, умерли 924 105, выздоровели 19 625 959 человек. Больше всего случаев заражения (6 519 979) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (4 846 427) и Бразилия (4 330 455).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 062 811 случаев заражения, выздоровели 876 225 человек, умерли 18 578.