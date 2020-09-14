Более 29 млн человек в мире заразились коронавирусом
11:00 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в понедельник 29 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
Число инфицированных сейчас составляет 29 006 033, умерли 924 105, выздоровели 19 625 959 человек. Больше всего случаев заражения (6 519 979) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (4 846 427) и Бразилия (4 330 455).
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 062 811 случаев заражения, выздоровели 876 225 человек, умерли 18 578.
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