В Японии выбрали нового лидера правящей партии
11:05 14.09.2020 Источник: Интерфакс
Лидером правящей Либерально-демократической партии Японии в понедельник избран генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга, сообщает агентство Associated Press.
Он получил в свою поддержку 377 голосов, обойдя двух других кандидатов. Другие кандидаты - Фумио Кисида и Исиба Сигэру, получили по 89 и 68 голосов, соответственно.
Таким образом, после голосования и утверждения его кандидатуры в парламенте, запланированного на среду 16 сентября, Суга сменит Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии.
28 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник.
Преемник Абэ будет занимать пост премьера до конца его срока - до следующих парламентских выборов, запланированных на осень 2021 года.
Новости
- 11:32 14.09.2020
- В Белоруссии на акциях протеста 13 сентября задержаны 774 человека - МВД
- 11:20 14.09.2020
- Более половины американцев не доверяют заявлениям Трампа о пандемии - опрос
- 11:00 14.09.2020
- Более 29 млн человек в мире заразились коронавирусом
- 10:32 14.09.2020
- Врач предложил бороться с осенней депрессией с помощью праздничных гирлянд
- 10:20 14.09.2020
- У российских школьников на фоне дистанционного обучения отмечены депрессия и нарушения сна - Минздрав
- 10:05 14.09.2020
- Большинство российских учителей намерены работать на пенсии - опрос
- 10:00 14.09.2020
- Глава Минздрава связал рост заболеваемости COVID-19 с отпусками
- 09:32 14.09.2020
- В РФ предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет
- 09:20 14.09.2020
- Следственный изолятор на Окрестина в Минске заполнен почти на 100%
- 09:05 14.09.2020
- Шеф военной разведки Британии заявил об опасности российской ракеты "Буревестник"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать