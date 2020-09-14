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Более половины американцев не доверяют заявлениям Трампа о пандемии - опрос

11:20 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство американцев - 68% - не доверяют тому, что говорит президент США Дональд Трамп о пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье итоги опроса, проведенного телекомпанией Эй-би-си и исследовательской службой Ipsos.

Две трети опрошенных - 67% - заявили, что глава Белого дома действовал очень медленно, чтобы справиться с распространением коронавируса. 31% участников отметили, что Трамп двигался в верном направлении, и только 1% респондентов посчитали, что президент США принимал слишком поспешные решения. Причем наибольшую поддержку Трампу высказали его однопартийцы. Как следует из результатов опроса, 69% участвовавших в нем республиканцев поддержали курс президента в отношении принимаемых мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Вместе с тем чуть более трети опрошенных - 35% - в целом одобряют политику Трампа в том, что касается ликвидации последствий пандемии коронавируса. Данный показатель практически не изменился за последнее время и соответствует тому, что наблюдался в конце августа.

Опрос проводился с 11 по 12 сентября. В нем приняли участие 533 человека старше 18 лет.

В воскресенье президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в городе Хендерсон (штат Невада), связал сохранение введенных в связи с коронавирусом жестких санитарных ограничений в ряде американских штатов с повышенным уровнем самоубийств, домашнего насилия и употребления наркотиков. Закрытие страны, по его словам, разрушит жизни и мечты десятков миллионов американцев. Кроме того, глава Белого дома пообещал, что, в отличие от своего соперника-демократа Джозефа Байдена, не будет повторно вводить в стране жесткие санитарные ограничения.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 6,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 194 тысяч человек.

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