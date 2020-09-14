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Врач предложил бороться с осенней депрессией с помощью праздничных гирлянд

10:32 14.09.2020 Источник: Газета.Ru

Осеннюю хандру, спровоцированную сокращением количества солнечного света, можно победить с помощью праздничных гирлянд и правильного освещения. Такое мнение выразил врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что пасмурная погода с уменьшением длины светового дня приводит к спаду выработки гормонов счастья — серотонина. Особенно это чувствуется в сентябре.

«Сейчас мы приближаемся к осеннему равноденствию, и скорость падения светового дня максимальная. Как раз в этот момент и начинаются депрессивные расстройства», — отметил Ханыков.

По его словам, следует создавать больше света, использовать для этого специальные лампы, увеличивающие яркость. Кроме того, можно создать праздничное настроение с помощью гирлянд и огоньков.  Газета.Ru

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