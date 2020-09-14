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НОВОСТИ

В Белоруссии на акциях протеста 13 сентября задержаны 774 человека - МВД

11:32 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов задержали 774 человека в ходе протестных акций в Белоруссии в воскресенье, число их участников составило около 22 тысяч. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 774 гражданина (из них в Минске - более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека", - отмечается в телеграм-канале пресс- секретаря.

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