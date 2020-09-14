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В России выявили 5 509 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 509, до 1 068 320, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Это максимальное значение с 30 июля, когда штаб также сообщил о 5 509 выявленных случаях. По данным штаба, суточный прирост в относительном выражении не превышает 0,5% уже 30 дней подряд.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 2 475 за сутки, всего выздоровели 878 700 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 57 против 94 днем ранее, всего от инфекции умерли 18 635 пациентов. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,74% от всех заразившихся в России.

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