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Рособрнадзор надеется, что перевода на дистанционное обучение из-за коронавируса не будет

12:05 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переводить школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса в новом учебном году не придется, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет. Снова очень много мифов и домыслов вокруг этого", - сообщил он в понедельник на пресс-конференции по всероссийским проверочным работам (ВПР).

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