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Кабмин ФРГ утверждает, что три лаборатории в ЕС подтвердили "Новичок" в пробах Навального

13:00 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии утверждает, что попросило европейских партнеров провести проверку проб, взятых у российского блогера Алексея Навального, и три независимые лаборатории подтвердили наличие в его анализах вещества из группы "Новичок". Соответствующее заявление распространил в понедельник кабинет министров.

"Правительство ФРГ вместе с Францией и Швецией попросило других европейских партнеров провести независимую перепроверку выводов Германии на основе новых проб Навального. В наличии есть результаты этой проверки, проведенной спецлабораториями во Франции и Швеции, и они подтверждают данные Германии", - отмечается в тексте.

Кабмин ФРГ также сообщил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила пробы Навального и запустила процесс по их анализу. "Независимо от текущих исследований ОЗХО уже три лаборатории параллельно подтвердили, что причиной отравления Навального было нервно-паралитическое боевое вещество группы "Новичок", - проинформировало правительство.

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