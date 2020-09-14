Результаты проверочных работ не должны влиять на оценки - Рособрнадзор

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школам России рекомендовано не учитывать результаты всероссийских проверочных работ при выведении итоговой оценки ученика за четверть. Об этом сообщил в понедельник глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции по всероссийским проверочным работам (ВПР).

"Рекомендация школе: не учитывать эту оценку при выставлении четвертных, не учитывать эту контрольную работу при выставлении годовых оценок и не учитывать оценку по этой контрольной работе при решении, переводить слабого ученика в следующий класс или нет", - сказал Музаев, уточнив, что такая рекомендация действовала всегда, в том числе до пандемии коронавируса.