Мужчина залез на крышу Александро-Невской лавры в Петербурге, полиция ведет с ним переговоры

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Полиция ведёт переговоры с забравшимся на крышу Александро-Невской лавры мужчиной. Ранее СМИ сообщили, что неизвестный залез на кровлю ещё ночью и стоит там около 10 часов. Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко, о его мотивах не сообщается.

«Сейчас сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, который забрался на одно из строений данного комплекса зданий. По предварительным данным, мужчина в неадекватном состоянии, возможно, после разрешения ситуации ему понадобится медицинская помощь».

Telegram-канал Baza уточняет, что мужчина вооружён ножом. Ночью он угрожал сброситься с крыши.