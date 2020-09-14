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Паспорт главы белорусских католиков Кондрусевича признан недействительным - МВД

13:05 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел Белоруссии признало паспорт главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича недействительным, в связи с чем ему было отказано во въезде в страну. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

"Да, мы подтверждаем, что его паспорт признан недействительным", - отметил представитель ведомства.

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