Паспорт главы белорусских католиков Кондрусевича признан недействительным - МВД

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел Белоруссии признало паспорт главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича недействительным, в связи с чем ему было отказано во въезде в страну. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

"Да, мы подтверждаем, что его паспорт признан недействительным", - отметил представитель ведомства.