Большинство поляков считают нужным диалог с РФ в социально-культурной сфере - опрос

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство граждан Польши считают целесообразным развитие сотрудничества с Россией в общественной и культурной сферах. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, распространенного в понедельник Центром польско-российского диалога и согласия.

Авторы опроса, рассматривая его результаты с точки зрения возможностей построения диалога и сотрудничества Польши с Россией, отмечают важную роль сферы культуры и общественной жизни. "Каждый третий респондент (33%) выступает за сотрудничество в этой области без каких-либо ограничений. Очередные 52% также поддерживают такое сотрудничество, хотя и с оговоркой, связанной с опасениями, что возможны манипуляции и распространение дезинформации", - говорится в представленных выводах исследователей. Только 9% опрошенных выступили против любых контактов с россиянами.

"Определенный потенциал наблюдается в сфере изучения языков, а также в области путешествий и межличностного контакта. Респонденты считают, что освоить русский язык столь же важно, как и испанский", - подчеркивают социологи. "Случаи посещения России и непосредственного знакомства с россиянами до сих пор немногочисленны, что создает возможности для развития взаимоотношений", - добавили они.

Исследователи сделали вывод, что представленный "Социологический диагноз" показывает устойчивость сформировавшихся в прошлом способов мышления поляков о России и россиянах. "Они подвержены периодическим колебаниям под воздействием чрезвычайных событий, но через некоторое время эти установки возвращаются на круги своя", - отметили они. Сейчас, как и в 2012 году, россияне как народ расцениваются как очень или скорее доброжелательные по отношению к Польше более 60% респондентов. При этом доля поляков, считающих Россию недружелюбной страной, остается на уровне около 80%.

"Среди социально-демографических характеристик, которые в наибольшей степени дифференцируют мнения поляков по польско-русской тематике, возраст респондентов играет решающую роль. Молодежь в возрасте 18-24 лет, и особенно 25-34 лет, более позитивно воспринимает Россию. Процент людей, считающих Россию дружелюбной по отношению к Польше страной, определенно выше в этих группах, чем в совокупности респондентов", - подчеркивается в выводах к соцопросу.

"Относительно низкий уровень предрассудков или опасений по отношению к России, характерный для польской молодежи, в будущем может представлять собой как угрозу, так и потенциал для развития общественного диалога с Россией и преодоления фатализма взаимного неприятия. Уже само по себе это является наблюдением первостепенной политической и исследовательской важности", - резюмировали авторы исследования.