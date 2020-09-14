Любые договоренности на встрече Лукашенко и Путина не будут иметь законной силы - Тихановская
14:00 14.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Тихановская предупредила, что любые договоренности на встрече Лукашенко и Путина не будут иметь законной силы. Как говорится в заявлении Тихановской, белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Тихановская выразила сожаление, что Путин решил вести диалог «с узурпатором».
Путин и Лукашенко проведут сегодня переговоры в Сочи. Встреча пройдет в формате «один на один». В Кремле уже заявили, что подписание документов и пресс-конференции во время визита не планируется. Переговоры не ограничены по времени и продлятся «сколько потребуется». Эхо Москвы
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