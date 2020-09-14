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Три партии получили возможность не собирать подписи на выборах в Госдуму

14:12 14.09.2020 Источник: Интерфакс

По итогам единого дня голосования, три партии получили парламентскую льготу - "Новые люди", "Зелёная альтернатива" и "За правду", следует из данных на экранах в информационном центре ЦИК РФ.

Мандат в региональном парламенте, полученный по списку, даёт льготу на выборах в Госдуму - партия может не собирать подписи.

Партия владельца Faberlic Алексея Нечаева была зарегистрирована весной этого года и участвует в выборах впервые. Их кандидаты прошли в заксобрания Рязанской (5,69%), Новосибирской (6,97%), Костромской (7,5%) и Калужской областей (8,04%).

"За правду" Захара Прилепина и "Зелёная альтернатива" прошли в Рязанской области (7,03%)  и в Коми (9,99%) соответственно.

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