Три партии получили возможность не собирать подписи на выборах в Госдуму
14:12 14.09.2020 Источник: Интерфакс
По итогам единого дня голосования, три партии получили парламентскую льготу - "Новые люди", "Зелёная альтернатива" и "За правду", следует из данных на экранах в информационном центре ЦИК РФ.
Мандат в региональном парламенте, полученный по списку, даёт льготу на выборах в Госдуму - партия может не собирать подписи.
Партия владельца Faberlic Алексея Нечаева была зарегистрирована весной этого года и участвует в выборах впервые. Их кандидаты прошли в заксобрания Рязанской (5,69%), Новосибирской (6,97%), Костромской (7,5%) и Калужской областей (8,04%).
"За правду" Захара Прилепина и "Зелёная альтернатива" прошли в Рязанской области (7,03%) и в Коми (9,99%) соответственно.
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