0
0
72
НОВОСТИ

В Израиле вводится трехнедельный карантин

14:32 14.09.2020 Источник: Эхо Москвы

В Израиле вводится трехнедельный карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что ограничения, безусловно, будут неудобны для граждан, но правительство вынуждено действовать.

Планируется, что режим начнет действовать в ближайшую пятницу в 14:00 по местному времени и продлится до 9 октября. В течение этого периода почти все школы будут закрыты, жителям запретят без веских причин отдаляться от дома далее 500 метров.

Рестораны, развлекательные и торговые центры будут закрыты. Частным компаниям разрешат продолжить работу при условии соблюдения мер по борьбе против COVID-19, пишет газета The Jerusalem Post.

В Венесуэле школы не будут работать в очном режиме до января, — заявил президент Николас Мадуро. Между тем, в Италии после большого перерыва школы и детские сады возобновили работу.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 14.09.2020
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи - Песков
0
0
14:12 14.09.2020
Три партии получили возможность не собирать подписи на выборах в Госдуму
0
134
14:00 14.09.2020
Любые договоренности на встрече Лукашенко и Путина не будут иметь законной силы - Тихановская
0
154
13:32 14.09.2020
Большинство поляков считают нужным диалог с РФ в социально-культурной сфере - опрос
0
177
13:20 14.09.2020
Результаты проверочных работ не должны влиять на оценки - Рособрнадзор
0
185
13:08 14.09.2020
Мусульмане просят возвести мечеть рядом с главным храмом Вооруженных сил РФ
0
246
13:05 14.09.2020
Паспорт главы белорусских католиков Кондрусевича признан недействительным - МВД
0
222
13:00 14.09.2020
Кабмин ФРГ утверждает, что три лаборатории в ЕС подтвердили "Новичок" в пробах Навального
0
187
12:32 14.09.2020
В Киргизии обсуждают возможность вхождения в состав РФ - СМИ
0
263
12:20 14.09.2020
Мужчина залез на крышу Александро-Невской лавры в Петербурге, полиция ведет с ним переговоры
0
237

Возврат к списку