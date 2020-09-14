14:32 Источник: Эхо Москвы

В Израиле вводится трехнедельный карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что ограничения, безусловно, будут неудобны для граждан, но правительство вынуждено действовать.

Планируется, что режим начнет действовать в ближайшую пятницу в 14:00 по местному времени и продлится до 9 октября. В течение этого периода почти все школы будут закрыты, жителям запретят без веских причин отдаляться от дома далее 500 метров.

Рестораны, развлекательные и торговые центры будут закрыты. Частным компаниям разрешат продолжить работу при условии соблюдения мер по борьбе против COVID-19, пишет газета The Jerusalem Post.

В Венесуэле школы не будут работать в очном режиме до января, — заявил президент Николас Мадуро. Между тем, в Италии после большого перерыва школы и детские сады возобновили работу. Эхо Москвы