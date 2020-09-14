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НОВОСТИ

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи - Песков

15:00 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Переговоры начались", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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