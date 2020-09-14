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В эстонском Йыхви установили памятник патриарху Алексию II

15:12 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II (1929-2008) открыли в Эстонии во дворе Богоявленской церкви в городе Йыхви. Церемония состоялась в понедельник, сообщает газета "Постимеэс".

"В этом году нашему храму исполнилось 125 лет, - сказал настоятель церкви отец Андрей Суслов. - Но в этом году мы отмечаем и другую дату - 70 лет с момента начала служения в нашем храме Алексия II, для которого Йыхви стал домом в 1950-1957 годах и о котором до сих пор вспоминают наши пожилые прихожане".

Летом прошлого года инициативная группа жителей Йыхви выступила с предложением установить памятник патриарху на территории Богоявленской церкви. Автором бюста стал украинский скульптор Эльданиз Гурбанов.

Алексий II (в миру - Алексей Михайлович Ридигер) родился в Таллине 23 февраля 1929 года. С 1950 по 1957 год будущий патриарх служил настоятелем в Богоявленской церкви в Йыхви, с 1961 по 1986 год он управлял Таллинской епархией. Ему удалось спасти от закрытия Пюхтицкий монастырь, который власти хотели превратить в дом отдыха, и не допустить того, чтобы находящийся в Таллине Александро- Невский собор был превращен в планетарий.

В 1986 году Алексий был назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским. В 1990 году собор Русской православной церкви избрал его Патриархом Московским и всея Руси. Служение Алексия II продолжалось до его смерти в декабре 2008 года.

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