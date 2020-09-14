Иностранцам, возможно, придется платить за получение права работать в РФ
17:32 14.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Согласно новому законопроекту МВД иностранцам, возможно, придется платить за получение права работать в России. Возможность легально работать на территории России у гастарбайтеров будет только при наличии электронных патентов, которые можно получить заплатив авансовый налог на доходы физических лиц. Ожидается, что сумма будет фиксированной.
При этом совершенно неважно, где собирается работать приехавший — у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или же лиц физических. Если налог не заплачен, иностранец сперва получит уведомление, а затем МВД может запретить ему работать и даже выслать и страны.
При этом размер зарплаты нанимаемого должен быть в пределах среднего по региону, а сами предприятия состоять в реестре организаций, которым разрешается привлекать иностранную рабочую силу.
В МВД также предлагают обязать мигрантов в течение месяца сдавать отпечатки пальцев и проходить медицинскую комиссию. Эхо Москвы
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