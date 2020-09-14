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Мужчину, забравшегося на крышу монастыря в Петербурге, удалось убедить спуститься

16:12 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчину, который ночью залез на крышу одного из зданий на территории Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, после переговоров с полицейскими удалось убедить спуститься, сообщили ТАСС в главке МЧС по Петербургу.

"Мужчину спустили по автолестнице, никто не пострадал", - сказал представитель ведомства.

Ранее в полиции ТАСС сообщили, что сотрудники ведут переговоры с мужчиной, который забрался на крышу здания в монастыре и отказался спускаться оттуда. По предварительным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии. На месте также работали спасатели главка МЧС по Петербургу и психологи. О требованиях мужчины в ведомствах не сообщали.

Источник в оперативных службах сообщал ТАСС, что мужчина мог быть вооружен предметом, похожим на нож, на крыше он находился с ночи.

В городской митрополии ТАСС сообщали, что мужчина является трудником монастыря и пришел в него около полутора- двух месяцев назад, чтобы "потрудиться на благо обители".

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