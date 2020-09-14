В ассоциации автошкол предложили разрешить водить с 16 лет в сопровождении взрослого

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Автошколы предложили разрешить водить с 16 лет в сопровождении взрослого. Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что при принятии решения стоит обратить внимание на австрийский опыт. При этом разрешать самостоятельное вождение автомобиля с 16 лет не нужно.

«Этот вопрос возникает с периодичностью раз в год, его все обсуждают, и всё-таки всё остаётся на рубеже 18-летнего возраста, потому что это доказало свою эффективность. Интереснейший австрийский опыт — не самостоятельное управление ТС, а в сопровождении взрослого человека, который обязательно является родственником этого лица. И это показало полную безаварийность. Вот этот бы момент можно было пообсуждать, посмотреть, здесь есть рациональное зерно».

Сегодня стало известно, что Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД. В частности, в новых правилах точно пропишут, кто и где может ездить на средствах индивидуальной мобильности — под этот термин подпадут электросамокаты, моноколёса, сегвеи, а также скейтборды, роликовые коньки и т. д..