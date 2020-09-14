Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд
16:32 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в 1,5 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.
"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит [в размере] 1,5 млрд долларов, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - сказал российский лидер.
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