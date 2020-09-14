Путин показал, что границы Белоруссии - это границы Союзного государства, заявил Лукашенко
17:00 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил главу РФ Владимира Путина за то, что тот "продемонстрировал, что границы Белоруссии - это границы Союзного государства".
"Что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен: вы продемонстрировали, что белорусские границы - это границы Союзного государства, и никому не позволено бряцать там оружием", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи в понедельник.
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