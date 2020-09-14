Полеты ядерных бомбардировщиков США в небе Украины станут регулярными - ВСУ
17:12 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стратегические бомбардировщики США, способные нести ядерное оружие, вновь были зафиксированы в небе над Украиной, патрулирование ими воздушного пространства будет на регулярной основе. Об этом в понедельник сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в "Фейсбуке".
"Сегодня, 14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных сил Вооруженных сил Украины три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52 снова [появились] в воздушном пространстве Украины", - говорится в сообщении, где поясняется, что американские самолеты взяли курс в акваторию Черного моря "для совместных действий со странами- партнерами в сфере коллективной безопасности". "Такие патрулирования будут иметь регулярный характер, так как миссии В-52 в небе Украины является частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании", - утверждают в ВСУ.
В пресс-службе добавили, что Украина рассматривает такие действия как поддержку со стороны США в своем небе. В ВСУ признали, что миссия использования В-52 связана и с Россией. "Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России. Стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине", - говорится в сообщении.
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