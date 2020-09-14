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Врачи сообщили о заметном улучшении состояния здоровья Алексея Навального

18:00 14.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Состояние здоровья Алексея Навального заметно улучшилось, — говорят врачи берлинской клиники «Шерите».

В шестом сообщении пресс-службы медицинского учреждения говорится, что пациент мог быть полностью переведен с искусственного дыхания на естественное. Это значит, что аппарат ИВЛ больше не требуется. Навальный постепенно приучается к самостоятельным движениям и уже может на некоторое время покидать кровать. Информирование общественности происходит с согласия жены политика.

Ранее правительство ФРГ заявило, что также Франция и Швеция установили в новых пробах, взятых у Алексея Навального, указания на использование яда «Новичок» при отравлении. Тем самым уже три независимых европейских лаборатории, сертифицированных Организацией по запрещению химического оружия, пришли к одинаковому результату.  Эхо Москвы

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