Врачи сообщили о заметном улучшении состояния здоровья Алексея Навального

18:00 Источник: Эхо Москвы

Состояние здоровья Алексея Навального заметно улучшилось, — говорят врачи берлинской клиники «Шерите».

В шестом сообщении пресс-службы медицинского учреждения говорится, что пациент мог быть полностью переведен с искусственного дыхания на естественное. Это значит, что аппарат ИВЛ больше не требуется. Навальный постепенно приучается к самостоятельным движениям и уже может на некоторое время покидать кровать. Информирование общественности происходит с согласия жены политика.

Ранее правительство ФРГ заявило, что также Франция и Швеция установили в новых пробах, взятых у Алексея Навального, указания на использование яда «Новичок» при отравлении. Тем самым уже три независимых европейских лаборатории, сертифицированных Организацией по запрещению химического оружия, пришли к одинаковому результату. Эхо Москвы