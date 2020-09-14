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НОВОСТИ

Япония должна обсуждать с РФ принадлежность "северных территорий" - будущий премьер

18:40 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония продолжит вести консультации с Россией по поводу мирного договора и затрагивать при этом вопрос принадлежности всех островов южной части Курил. Об этом заявил в понедельник на пресс- конференции в Токио новый председатель правящей Либерально- демократической партии Ёсихидэ Суга, который 16 сентября будет утвержден парламентом в качестве премьер-министра страны.

"Что касается северных территорий (так в Японии называют российские южные Курильские острова - прим. ТАСС), то мы будем продолжать переговоры для того, чтобы прояснить принадлежность всех четырех островов", - сказал он.

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