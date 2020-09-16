В Китае заявили, что военные учения в Тайваньском проливе - вынужденная мера по защите суверенитета

12:05 Источник: Интерфакс

Проведенные Китаем на прошлой неделе военные учения в Тайванском проливе были вынужденной мерой, направленной на защиту суверенитета страны, заявил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.

"Соответствующие мероприятия по боевой подготовке Народно-освободительной армии были необходимыми действиями, обусловленными нынешней ситуацией в области безопасности в Тайваньском проливе, и направленными на защиту национального суверенитета", - заявил чиновник на брифинге.

Он отметил, что учения также были направлены против "вмешательства иностранных сил" и деятельности тайваньской администрации, нацеленной на провозглашение независимости острова, а не против тайваньского народа.