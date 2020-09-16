ЕК предложила сократить углеродные выбросы в ЕС к 2030 году на 55% по сравнению с 1990 г.

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) предложила сократить углеродные выбросы в ЕС к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в Евросоюзе.

"Еврокомиссия предлагает увеличить сокращение углеродных выбросов до 55% к 2030 году, что является значительным увеличением показателя по сравнению с установленной нами ранее целью по сокращению выбросов на 40% [к 2030 году], - заявила она. - Мы намерены инвестировать до 30% своей программы восстановления экономики (Next Generation EU), объемом в 750 млрд евро (рассчитанной на период до 2027 года - прим. ТАСС), в проекты "зеленой энергетики".