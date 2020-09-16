Все вузы РФ скорректировали стоимость обучения до уровня прошлого года - Минобрнауки
13:05 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость обучения во всех вузах РФ скорректирована до уровня 2019 года. Об этом сообщил в среду глава Минобрнауки России Валерий Фальков, выступая на правительственном часе в Госдуме.
"На сегодняшний день во всех вузах стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года", - сказал Фальков.
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