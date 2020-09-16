В РФ нет серьезного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией - представитель ВОЗ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения не наблюдает серьезного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, заявила в среду официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович на пресс-конференции в ТАСС.

"На данный момент мы видим, что во многих странах Европейского региона идет подъем [распространения] инфекции. Мы этого не видим в России, - сказала она. - В России [ситуация] находится на плато, мы видим незначительное, но повышение".