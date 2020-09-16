Приговор актеру Ефремову обжаловала компания, владевшая разбитым в ДТП автомобилем

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания "Стоун-XXI", владевшая автомобилем, который стал участником ДТП с Михаилом Ефремовым, обжаловала приговор актеру и попросила признать себя потерпевшей стороной по делу. Об этом ТАСС в среду сообщили в Пресненском суде Москвы.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО "Стоун-XXI" на приговор Пресненского суда от 8 сентября 2020 года по уголовному делу в отношении Ефремова М. О. Заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО "Стоун-XXI" потерпевшим", - сказала собеседница агентства.