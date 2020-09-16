Приговор актеру Ефремову обжаловала компания, владевшая разбитым в ДТП автомобилем
15:12 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компания "Стоун-XXI", владевшая автомобилем, который стал участником ДТП с Михаилом Ефремовым, обжаловала приговор актеру и попросила признать себя потерпевшей стороной по делу. Об этом ТАСС в среду сообщили в Пресненском суде Москвы.
"В адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО "Стоун-XXI" на приговор Пресненского суда от 8 сентября 2020 года по уголовному делу в отношении Ефремова М. О. Заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО "Стоун-XXI" потерпевшим", - сказала собеседница агентства.
НОВОСТИ
- 15:32 16.09.2020
- Глава ЕК выступила против продажи "золотых паспортов"
- 15:00 16.09.2020
- США играют ключевую роль в событиях в Белоруссии - глава СВР
- 14:50 16.09.2020
- Саркози: Москва стала одним из самых современных городов Европы
- 14:32 16.09.2020
- Лукашенко как легитимный президент не нуждается в гарантиях безопасности - Песков
- 14:12 16.09.2020
- Рейтинг Зеленского на Украине упал ниже 30% - опрос
- 14:00 16.09.2020
- Националист Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска
- 13:32 16.09.2020
- В РФ нет серьезного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией - представитель ВОЗ
- 13:20 16.09.2020
- Российский госдолг к концу 2023 года достигнет 21,3% ВВП - СМИ
- 13:05 16.09.2020
- Все вузы РФ скорректировали стоимость обучения до уровня прошлого года - Минобрнауки
- 13:00 16.09.2020
- ФРГ предложила США сделку за отказ от санкций против "Северного потока - 2" - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать