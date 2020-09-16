Андрей Воробьев открыл новый корпус онкоклиники

20:57

Фото Константина Семенца

В Одинцове открыт хирургический корпус «Лапино-2», специализирующийся на лечении и профилактике онкозаболеваний. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и гендиректором ГК «Мать и Дитя» Марком Курцером дал старт работе медучреждения.

«В Подмосковье 200 частных клиник, и количество проходящих лечение по ОМС в них увеличивается. В текущем году уже 2 тыс. наших жителей получили медуслуги по полису в «Лапино». В следующем их количество будет в 3-4 раза больше», - сказал губернатор.

Проект реализован за счет частных инвестиций, создано свыше 300 рабочих мест. Привлечены ведущие онкологи-хирурги страны.

«Площадь корпуса - более 18 тыс. кв м, здесь 120 коек стационара, 11 реанимационных, 550 посещений поликлиники в смену, 12 тыс. операций в год. А самое главное, что за этими цифрами - вылеченные пациенты, человеческие жизни. Клиника будет работать на 70% в системе обязательного медицинского страхования», - отметила Татьяна Голикова.

Это 2-я очередь клинического госпиталя «Лапино», открывшегося в 2012 году. Здесь оказывается, медицинская помощь на уровне мировых стандартов.

«Это многопрофильная клиника, которая позволяет оказывать помощь разным категориям пациентов. Надеюсь, что во все технологии, которые сюда внедрены, добавится еще система менеджмента качества, которая крайне важна для медицинских организаций. Мы получим передовую клинику», - сказал Михаил Мурашко.

Открытие нового корпуса значительно расширит отделения хирургии и химиотерапии КГ «Лапино». Будут созданы новый центр лучевой диагностики, диализный центр, отделение стоматологии с челюстно-лицевой хирургией, современная микробиологическая лаборатория, обновлены кабинеты гибкой эндоскопии.

«Отдельные слова благодарности Андрею Юрьевичу Воробьёву. Губернатор не только был на закладке первого камня, но регулярно приезжал на стройку. Нам оказывалась максимальная помощь со стороны правительства Московской области», - сказал Марк Курцер.