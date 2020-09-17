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Чаще всего россияне пропускают работу из-за визита к врачу - опрос

10:32 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 39% опрошенных россиян пропускают работу из-за визита к врачу, 27% берут отгулы из-за родительских обязанностей, 19% - из-за плохого самочувствия, а 9% - из-за вызова мастера на дома или ожидания доставки. Таковы результаты опроса сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"39% жителей России указали, что чаще всего пропускали работу из-за записи к врачу. Каждый четвертый опрошенный отметил, что брал отгул из-за своих родительских обязанностей - похода с детьми к докторам или присмотра за ними дома. Еще 19% респондентов часто пропускали работу из- за плохого самочувствия, а 9% отпрашивались с работы, так как ждали мастера на дом или срочную доставку", - говорится в результатах опроса.

Согласно данным исследования, каждая десятая причина пропуска работы является выдуманной у трети респондентов, однако о трети причин лгут начальству только 5%, о половине - 1%. Большинство (58%) никогда не обманывает свое руководство для пропуска работы.

В целом, 76% опрошенных никогда не врали начальству о своем самочувствии, чтобы остаться дома, при этом каждый пятый (22%) лгал на работе о своем состоянии, чтобы ее пропустить, а 2% даже подделывали для этой цели больничный.

Опрос проводился в сентябре 2020 года среди 4600 респондентов старше 18 лет во всех округах России.

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