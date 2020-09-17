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В России выявили 5 762 случая заражения коронавирусом за сутки

11:00 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 762, это максимум с 26 июля. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. По данным штаба, суточный рост 33 дня не превышает 0,5%, общее число заразившихся достигло 1 085 281 человек.

Число пациентов с диагностированным коронавирусом, которые были выписаны за сутки из медучреждений, составило в России 5 754, всего выздоровели 895 868 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 82,5% от общего числа заразившихся.

В России число умерших от коронавируса пациентов за сутки составило 144 против 132 днем ранее, всего скончались 19 061 заразившихся. Согласно данным штаба, общее число умерших от коронавируса в РФ составило 1,75% от всего числа заразившихся.

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