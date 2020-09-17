Предварительная причина пожара в клинике Красноярска - короткое замыкание проводки - МЧС

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предварительная причина пожара в частной наркологической клинике в Красноярске, где погибли четыре человека, - короткое замыкание проводки. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Предположительно, короткое замыкание проводки. Это предварительная причина пожара, но это не значит, что она подтвердится после окончания расследования причин пожара. Расследование длится до 10 дней по таким пожарам, а иногда и до месяца", - сообщили в МЧС.