Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин наградил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ главы государства от 14 сентября опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича - заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в указе.

14 сентября Медведеву исполнилось 55 лет.