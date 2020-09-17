Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
12:00 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин наградил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ главы государства от 14 сентября опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
"За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича - заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в указе.
14 сентября Медведеву исполнилось 55 лет.
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комментарии(1)
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сергей 13:06 17.09.2020
Надо было сразу Героя России,чего мелочиться!
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