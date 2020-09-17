Сборная России поднялась на шесть строчек в рейтинге ФИФА
12:05 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России поднялась на 32-ю строчку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1485 очков. В сентября сборная России одержала две победы в двух матчах группового этапа Лиги наций - над командами Сербии (3:1) и Венгрии (3:2). Эти матчи стали первыми для российской национальной команды в 2020 году.
Рейтинг возглавляет бронзовый призер чемпионата мира 2018 года сборная Бельгии (1773 очка), на втором месте располагаются действующие чемпионы мира французы (1744), на третьем - сборная Бразилии (1712), на четвертом - сборная Англии (1664), на пятое место поднялась команда Португалии (1653). Шестую строчку занимает сборная Уругвая (1645), седьмую - сборная Испании (1642), восьмую - серебряный призер чемпионата мира в России команда Хорватии (1628), девятую - сборная Аргентины (1623), первую десятку замыкает команда Колумбии (1622).
НОВОСТИ
- 13:20 17.09.2020
- Космонавт рассказал о совете от Гагарина после полета в космос
- 13:05 17.09.2020
- Оснований для перевода школ в РФ на дистанционное обучение нет - глава Минпросвещения
- 13:00 17.09.2020
- Послу США в РФ заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии - МИД России
- 12:32 17.09.2020
- Российский МиГ-31 над Беринговым морем перехватил два стратегических бомбардировщика США
- 12:20 17.09.2020
- Причиной пожара в частной наркоклинике в Красноярске стал поджог - СК
- 12:00 17.09.2020
- Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
- 11:44 17.09.2020
- СберМобайл признан самым инновационным виртуальным оператором на международном конкурсе MVNO Awards
- 11:32 17.09.2020
- Продажи автомобилей в Европе с начала года упали почти на треть
- 11:25 17.09.2020
- В "Платформе ОФД", входящей в экосистему Сбербанка, уже более 1 миллиона онлайн-касс
- 11:20 17.09.2020
- Предварительная причина пожара в клинике Красноярска - короткое замыкание проводки - МЧС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать