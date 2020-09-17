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Сборная России поднялась на шесть строчек в рейтинге ФИФА

12:05 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России поднялась на 32-ю строчку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В активе российской команды 1485 очков. В сентября сборная России одержала две победы в двух матчах группового этапа Лиги наций - над командами Сербии (3:1) и Венгрии (3:2). Эти матчи стали первыми для российской национальной команды в 2020 году.

Рейтинг возглавляет бронзовый призер чемпионата мира 2018 года сборная Бельгии (1773 очка), на втором месте располагаются действующие чемпионы мира французы (1744), на третьем - сборная Бразилии (1712), на четвертом - сборная Англии (1664), на пятое место поднялась команда Португалии (1653). Шестую строчку занимает сборная Уругвая (1645), седьмую - сборная Испании (1642), восьмую - серебряный призер чемпионата мира в России команда Хорватии (1628), девятую - сборная Аргентины (1623), первую десятку замыкает команда Колумбии (1622).

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