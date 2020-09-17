Послу США в РФ заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии - МИД России
13:00 17.09.2020 Источник: Интерфакс
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко в ходе телефонного разговора с послом США в Москве Джоном Салливаном заявил ему о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии, сообщает в четверг российский МИД.
"С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг. Была отмечена перспективность инициативы проведения конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии, с привлечением к этому процессу представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
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