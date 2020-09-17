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Оснований для перевода школ в РФ на дистанционное обучение нет - глава Минпросвещения

13:05 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оснований для того, чтобы перевести российские школы на дистанционное обучение, на сегодняшний день нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в ТАСС.

"Что касается ситуации в школах и дошкольных учреждения, <...> то ситуация на сегодняшний день спокойная. Прошло больше двух недель с того момента, как общеобразовательные учреждения открылись и открылись традиционно, и каких-то серьезных поводов для перевода школ на дистанционное обучение нет", - сказал он.

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