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Космонавт рассказал о совете от Гагарина после полета в космос

13:20 17.09.2020 Источник: Газета.Ru

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин дал необычный совет своим коллегам после возвращения из космоса. Об этом рассказал дважды Герой Советского Союза космонавт Алексей Елисеев в интервью Московскому музею космонавтики.

Елисеев отметил, что Гагарин никогда подробно не рассказывал о полете, однако в 1961 году по возвращении из космоса он посоветовал коллегам запастись пакетами.

«Он им сказал: ребята, готовьте пакеты. Он первый почувствовал, что на вестибулярный аппарат невесомость действует плохо», — рассказал Елисеев.  Газета.Ru

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