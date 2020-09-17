Основным получателем микрозаймов в РФ стала молодежь

13:32 Источник: РБК

На фоне кризиса и пандемии микрофинансовые организации (МФО) активизировали выдачу займов молодым клиентам. В августе почти треть новых микрозаймов (31,4%) были оформлены людям младше 30 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК. Доля молодых заемщиков растет почти непрерывно как минимум с августа прошлого года. Начиная с кризисного апреля она стала самой значительной в структуре выдач — до этого МФО оформляли больше кредитов клиентам 30–39 лет.

В августе доля микрозаймов, одобренных для молодежи, выросла на 2,8 п.п. по сравнению с началом года и на 4,7 п.п. к предыдущему августу. Доля займов россиянам старше 40 лет, наоборот, падает. За год самое стремительное сокращение выдач произошло в клиентской группе 50–59 лет (на 2,4 п.п., до 10,5%).