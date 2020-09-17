В Севастополе погиб известный священник РПЦ и поклонник Сталина Александр Шумский
13:53 17.09.2020 Источник: НГ-Online
Православный публицист, священник Александр Шумский погиб 16 сентября в Севастополе, говорится в сообщении на сайте. ПО некоторым данным, он сорвался со скалы. Священнику было 66 лет, он служил клириком храма Николая Чудотворца в Хамовниках. Шумский получил известность своими сталинистскими взглядами и непримиримой враждой к либерализму.
Редакция НГ-религий
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