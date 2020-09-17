Европарламент предложил институтам ЕС принять "стратегию демократизации" России

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент принял в четверг резолюцию в связи с инцидентом с российским блогером Алексеем Навальным. В ней европейский орган фактически призвал начать широкую кампанию вмешательства во внутренние дела России, предложив институтам ЕС принять "стратегию демократизации" России и требовать от РФ отмены поправки к Конституции.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.

"Европарламент призывает Совет ЕС принять стратегию поддержки российских диссидентов, неправительственных организаций, независимых СМИ, полномасштабного использования механизмов защиты прав человека и создания Российского университета в изгнании в одной из стран ЕС. Европарламент призывает <...> разработать широкий набор стимулов, чтобы усиливать движение в России к свободе и демократии, - говорится в документе. - Призывает ЕС постоянно требовать от России отменить или изменить <...> незаконно принятые (на всенародном референдуме - прим. ТАСС) поправки к Конституции России".