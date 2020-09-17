0
0
88
НОВОСТИ

Европарламент предложил институтам ЕС принять "стратегию демократизации" России

14:00 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент принял в четверг резолюцию в связи с инцидентом с российским блогером Алексеем Навальным. В ней европейский орган фактически призвал начать широкую кампанию вмешательства во внутренние дела России, предложив институтам ЕС принять "стратегию демократизации" России и требовать от РФ отмены поправки к Конституции.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.

"Европарламент призывает Совет ЕС принять стратегию поддержки российских диссидентов, неправительственных организаций, независимых СМИ, полномасштабного использования механизмов защиты прав человека и создания Российского университета в изгнании в одной из стран ЕС. Европарламент призывает <...> разработать широкий набор стимулов, чтобы усиливать движение в России к свободе и демократии, - говорится в документе. - Призывает ЕС постоянно требовать от России отменить или изменить <...> незаконно принятые (на всенародном референдуме - прим. ТАСС) поправки к Конституции России".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 17.09.2020
Возможность размещения обитаемой базы человека на спутнике Юпитера исключили в РАН
0
54
14:12 17.09.2020
Кремль негативно относится к обвинениям Польши по крушению самолета с Качиньским - Песков
0
94
13:53 17.09.2020
В Севастополе погиб известный священник РПЦ и поклонник Сталина Александр Шумский
0
153
13:32 17.09.2020
Основным получателем микрозаймов в РФ стала молодежь
0
147
13:20 17.09.2020
Космонавт рассказал о совете от Гагарина после полета в космос
0
224
13:05 17.09.2020
Оснований для перевода школ в РФ на дистанционное обучение нет - глава Минпросвещения
0
180
13:00 17.09.2020
Послу США в РФ заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии - МИД России
0
206
12:32 17.09.2020
Российский МиГ-31 над Беринговым морем перехватил два стратегических бомбардировщика США
0
198
12:20 17.09.2020
Причиной пожара в частной наркоклинике в Красноярске стал поджог - СК
0
221
12:05 17.09.2020
Сборная России поднялась на шесть строчек в рейтинге ФИФА
0
218

Возврат к списку