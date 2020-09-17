Кремль негативно относится к обвинениям Польши по крушению самолета с Качиньским - Песков
14:12 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Москве негативно относятся к обвинениям Варшавы по делу о крушении самолета с польским президентом Лехом Качиньским и требованиям об аресте российских диспетчеров, работавших в день катастрофы в 2010 году. Такую позицию выразил в четверг в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом, концептуально <...> скажу так: относимся негативно", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
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