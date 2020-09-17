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Европарламент не признал Лукашенко, потребовал санкций против Белоруссии и ряда граждан РФ

15:00 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент отказался признавать Александра Лукашенко президентом по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких, в том числе финансовых, санкций против Минска, а также в отношении граждан РФ, "поддерживавших Лукашенко". Об этом говорится в принятой в четверг резолюцию Европарламента по Белоруссии.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.

"Европарламент <...> отвергает результаты <...> выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, не признает Александра Лукашенко президентом по истечении его нынешнего срока полномочий, - отмечается в ней. - Европарламент призывает Совет ЕС безотлагательно <...> ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии; <...> изучить возможность включения в него российских граждан, непосредственно причастных к поддержке режима Лукашенко в Белоруссии".

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